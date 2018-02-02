Годовой доход Alphabet превысил $100 млрд

Доход Alphabet — материнской компании Google — за четвёртый квартал 2017 года составил $32,3 млрд, передаёт CNN. Общий доход холдинга за год приблизился к $110 млрд — максимуму за всю 20-летнюю историю компании.

Отмечается, что высокий доход свидетельствует об успешных продажах рекламы в интернете. Прибыль холдинга за третий квартал 2017 года выросла на 33%, достигнув $6,73 млрд. Выручка компании увеличилась на 24%, до $27,7 млрд. Доходы Alphabet от рекламы в выдаче результатов поиска и на YouTube выросли на рекордные 22,6%.

При этом также возросла и нерекламная прибыль холдинга — на 40%. Особенно активно компания развивает сервисы, связанные с облачными технологиями.