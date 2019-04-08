«Глобус»: Управляющего Северным управленческим округом лишили прав на управление квадроциклом из-за взяточника в Ростехнадзоре

Серовский районный суд лишил водительского удостоверения управляющего Северным управленческим округом Евгения Преина, пишет местная газета «Глобус».

Соответствующий иск заявляла городская прокуратура в связи с расследованием уголовного дела в отношении инспектора Ростехнадзора, пойманного на взяточничестве.

«В ходе расследования дела были добыты сведения, что ряд лиц, не обучаясь на право управления самоходными машинами и тракторами, получили эти права. Кто-то — за взятки, кто-то — по знакомству, кто-то — другими путями. Этот инспектор был признан виновным, приговор суда вступил в законную силу. И сейчас мы занимаемся тем, что устраняем последствия незаконных действий, выходим с исковыми требованиями к этим лицам об аннулировании сведений о том, что им выдались водительские удостоверения, а также о том, чтобы они их сдали», — прокомментировал подробности дела прокурор города Алексей Рубан.