Глаза фигурам на картине ученицы Малевича подрисовал охранник Ельцин Центра 

Вандалом, испортившим картину ученицы Малевича Анны Лепорской на выставке в екатеринбургском Ельцин Центре, оказался сотрудник частной охранной организации, осуществляющей охранную деятельность здания. Об этом E1.RU рассказала журналист Анна Решеткина со ссылкой на директора Ельцин Центра Александра Дроздова.

«Это был охранник, которого недавно приняли на работу, это был первый рабочий день, — рассказывает Анна Решеткина. — Ему лет 60, у него есть жена. В Ельцин Центре не объясняют его поступок, но говорят, что это было абсолютно неадекватно. Сделать ему это было достаточно легко, так как он, собственно, и отвечал за сохранность картин. Глаза он подрисовал фирменной ручкой Ельцин Центра. Его после этого сразу уволили. Потом ещё пытались у него эту ручку забрать, так как нужно было провести экспертизу, сравнить чернила».

В Ельцин Центре отметили, что таких инцидентов можно было бы избежать, если бы ЧОПы более тщательно работали со своими сотрудниками.

Напомним, ранее сообщалось о том, что неизвестные пририсовали ручкой глаза двум из трёх фигур на полотне ученицы Малевича Анны Лепорской. Произведение для экспозиции в Ельцин Центре предоставила Третьяковская галерея. Реставрационный совет столичного музея оценил ущерб от повреждения в 250 тысяч рублей.

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