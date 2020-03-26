Главврача пермской краевой онкобольницы госпитализировали с коронавирусом

Главврача пермской краевой онкобольницы Максима Мезенцева, который 20 марта вернулся из заграничной поездки, госпитализировали с коронавирусом. После контактов с ним более 40 врачей медучреждения пришлось отправить на домашний карантин.

Как пишет телеграм-канал Mash, 23 марта Мезенцев вышел на работу, не соблюдая карантин после возвращения с Сейшельских островов, и даже успел провести общее совещание с коллегами. А 24 марта у мужчины диагностировали коронавирус. При этом, по данным местного издания 59.ru, главврач онкоцентра отдыхал в Турции и не стал уходить в самоизоляцию, поскольку на момент его возвращения в Россию карантинные меры не распространялись на эту страну.

В краевом Минздраве сообщили, были установлены все лица, с кем контактировал главврач, — более 40 врачей больницы. Все они были отправлены на домашний карантин. Всего в диспансере работает 157 врачей. По данным Mash, родственники онкобольных написали заявление в СК по Пермскому краю, поскольку уверены, что главврач также мог контактировать и с пациентами. По информации РБК-Пермь, в ближайшее время Минздрав издаст приказ об увольнении Максима Мезенцева. Если выяснится, что из-за него заразились другие врачи диспансера или пациенты, ему грозит уголовное дело.