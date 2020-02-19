Главврача Боткинской больницы в Санкт-Петербурге уволили после побега пациентов с подозрением на коронавирус

Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец уволил главного врача инфекционной больницы имени Боткина Алексея Яковлева, пишут издания «Доктор Питер» и «Mash на Мойке».

Увольнение произошло по инициативе работодателя, временно исполняющим обязанности руководителя больницы назначен Иван Федуняк, работавший заместителем главврача.

Яковлев — заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор СПбГМУ. Он возглавлял Боткинскую больницу с 1994 года.

Напомним, 11 февраля из больницы сбежала пациентка Алла Ильина, которую поместили на двухнедельный карантин после поездки в Китай. Главный санитарный врач города подала на женщину в суд, после чего её принудительно госпитализировали до появления результатов анализов на коронавирус. Позже «Фонтанка» сообщила, что из-под карантина сбежали ещё три человека.