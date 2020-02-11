В Санкт-Петербурге женщина сбежала из карантина по коронавирусу

В Санкт-Петербурге женщина сбежала из больницы имени С. П. Боткина, куда её поместили на карантин по коронавирусу после возвращения из Китая 30 января. Врачи заявили на неё в полицию.

«Я продумала и осуществила побег. В пятницу, 7 февраля. В эти дни консультировалась с адвокатами, хранила режим тишины, чтобы во всём убедиться. Я права по закону», — написала в своём аккаунте Instagram сбежавшая пациентка Алла.

Она добавила, что во время госпитализации ей обещали, что она проведёт в больнице только сутки, а оказалась запертой на карантин на две недели.

Девушка рассказала, что замкнула электроцепь и взломала дверной замок, чтобы выйти из палаты. По словам девушки, за четыре дня после побега с ней не связывались ни из больницы, ни из полиции.

В городском комитете по здравоохранению РБК заявили, что женщина не выполнила предписание главного санитарного врача о том, что она должна была две недели находиться на карантине.

Главный врач Боткинской больницы Алексей Яковлев сообщил «Фонтанке», что за нарушение ограничений, введённых в больнице, «не исключается и уголовная ответственность». Главврач добавил, что информация о побеге передана в полицию.

Как пишет Meduza, аналогичный случай произошёл в Самаре. Местная жительница Гузель Недер рассказала 7 февраля в Instagram, что вместе с ребёнком сбежала из больницы, куда их поместили под карантин по коронавирусу. Женщину вызвали в полицию дать показания.