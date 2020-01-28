Главврача больницы Богдановича наказали за грязь и низкие зарплаты врачей

В больнице Богдановича прошли проверки областной прокуратуры. Сотрудники медучреждения ранее пожаловались на плохое состояние здания. В пресс-службе ведомства сообщили, что факты ненадлежащего состояния некоторых помещений больницы, а также нарушение трудовых прав работников подтвердились.

«С целью пресечения нарушений, связанных с оплатой труда, городской прокуратурой руководителю ГБУЗ Свердловской области “Богдановичская центральная районная больница” внесено представление, но реальных мер на выплату заработной платы главным врачом больницы не было принято», — цитирует ведомство портал Е1.ru.

Главврач больницы Богдановича будет привлечён к административной ответственности. Также в суд направили исковое заявление с требованием устранить нарушения по содержанию прачечной, состояние которой признали крайне неудовлетворительным.

Вместе с тем решения по дальнейшей работе прачечной приняты, заключён договор на аутсорсинг услуг, с 29 января выбранная организация приступает к работе.

Ранее персонал больницы рассказывал о том, что в палатах койки застилают бельём, оставшимся от умерших, а само здание находится в очень плачевном состоянии. Ситуацию обсудили на совещании у вице-губернатора Сергея Бидонько.