Главврач скорой помощи Нижнего Тагила рассказал о том, как будет проходить переход автопарка на аутсорсинг, и конфликте с независимым профсоюзом, который дошёл до суда. «Сейчас у водителей один аргумент: мы боимся»

24 водителя станции скорой медицинской помощи Нижнего Тагила отказались подписывать договор с компанией «РТ-Социальная сфера», которая с 1 февраля заберёт автопарк службы на аутсорсинг. Об этом депутатам тагильской городской думы сообщил главный врач станции СМП Сергей Безбородов. Медик уточнил, что вакантные места предлагались всем без исключения сотрудникам. При этом 12 водителей отказались из-за возраста. По словам Безбородова, они уже находились на пенсии, но продолжали работать и сейчас решили уйти на заслуженный отдых. Также главврач заверил депутатов, что водителей не заставляют оформлять ИП, как это иногда практикуется в других городах, а работать они будут по стандартному трудовому договору с сохранением всех льгот и привилегий.

«Мы встречались несколько раз с представителями “РТ-Социальная сфера”, обговаривали все нюансы. Все гарантии сохранятся, доплаты за вредность, ковидные выплаты», — заверил Безбородов.

Сейчас решается вопрос о передаче ремонтного цеха станции в аренду компании-аутсорсеру. Сделано это для того, чтобы сохранить рабочие места для механиков и слесарей, а также обеспечить готовность материально-технической базы на случай форс-мажора.

В ближайшее время из Екатеринбурга на станцию поступят новые спецавтомобили от ООО «РТ-Социальная сфера», которые нужно будет принять, позже зарядить медицинское оборудование и подготовить к работе. Со слов Безбородова, старые автомобили скорой помощи уже готовы разобрать тагильские больницы и поликлиники. Часть оборудования с них будет снято и оставлено на станции в качестве резервного.

Переход в частные руки планируется провести одномоментно. Ночью 31 января все бригады приедут на пересменку на центральную подстанцию, где пересядут в автомобили компании «РТ-Социальная сфера». Главврач заверил, что водители, работающие на пригородных подстанциях, останутся на своих местах.

Сейчас на станции ведётся набор новых водителей. Они проходят медкомиссию и готовятся проходить стажировку на автомобилях «Ростеха». Сергей Безбородов заявил, что станция готова обеспечить все 30 автомобилей медицинским персоналом.

В беседе с журналистом АН «Между строк» Сергей Безбородов пояснил, что 110, или более 80%, водителей, а также 19 человек из числа механиков и слесарей согласились перейти на работу в ООО «РТ-Социальная сфера». По мнению главврача, вариант, который ранее предложил один из водителей Михаил Смольников, при котором на аутсорсинг отошёл бы только автопарк, а персонал остался в штате ГБУЗ, не рассматривался.

«Я не вижу в этом смысла, — говорит Безбородов. — Зачем водителей оставлять у нас, если они будут работать на частных автомобилях? Если что-то не получится, аутсорсер обанкротится, например, то мы снова их к себе возьмём. У нас точно такие же риски есть, и нам могут сократить бюджет, убрать ставки. Сейчас у водителей один аргумент: мы боимся. Ну, раз боится, я же не могу его заставить. Вот в 2022 году мы должны перейти в статус автономного учреждения. Что, как это будет происходить, многим не нравится. Ну и что? Сейчас активно внедряются информационные технологии, тоже многим не нравится. Но эта система так работает, планирование такое. Новое всегда принимается в штыки. Я более 30 лет работаю главным врачом, и зачастую какие-то изменения воспринимались изначально негативно. А потом люди начинают привыкать и говорить: как же мы раньше без этих новшеств работали. Я их прекрасно понимаю, человека всегда волнует что-то неизвестное. Но когда губернатор и министр говорят о гарантиях, то это многое значит. Тем более компания “РТ-Социальная сфера”, думаю, не на час зашла сюда, у них большие планы. И может, лет через 10 мы будем вспоминать с вами эту ситуацию и говорить, что надо было сделать это ещё раньше».

Также Сергей Безбородов прокомментировал ситуацию с протестным движением, которое возникло с приходом в Нижний Тагил независимого профсоюза медработников «Действие», филиал которого в Нижнем Тагиле возглавляет водитель скорой Михаил Смольников. В середине января Смольников подал в Тагилстроевский районный суд иск к руководству станции о нарушении своих трудовых прав.

«Понятно, что у нас есть независимые профсоюзы и прочие организации. Они людей подбивают, чтобы те не соглашались, протестовали. Что касается Смольникова. Я вообще не понимаю вопросов, которые он задаёт в исковом заявлении. Якобы ему ничего не предлагали, ни с чем не знакомили. Имеются в виду документы о сокращении. Мы не можем за ним постоянно бегать, он ведёт себя просто некрасиво. Его предупреждали о собрании, но он сам уходит от этого, а потом подаёт иск. Это же несерьёзно. Я понимаю, он председатель профкома, отрабатывает свои деньги или статус. Он должен же заниматься этим. Хотя уже многие его коллеги поняли, что он их ведёт в никуда. Придётся тогда составлять акт, что он отказывается ознакамливаться с нашими уведомлениями о сокращении», — рассказал Безбородов.

По словам главврача, проблем с набором новых водителей нет.

«Желающих очень много. Автобусники, которые по 20 тысяч рублей получали, работая в рваном графике. Вот они говорят, что маленький заработок и большая нагрузка. Рабочий день у них разбит на промежутки, начинается с самого утра, с перерывами по 2 часа, за которые отдохнуть не успеваешь. А здесь всё-таки железнодорожный график: день, ночь, два дня дома. Ну и придут молодые крепкие ребята, что тоже хорошо», — считает руководитель станции скорой помощи.

Через два месяца руководство станции вновь готово встретиться с персоналом и подвести промежуточные итоги реформы.