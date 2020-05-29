Главврач инфекционной больницы Нижнего Тагила раскрыла количество пациентов с COVID-19 и умерших от вируса

По состоянию на 27 мая в стационаре инфекционной больницы Нижнего Тагила проходят лечение 180 пациентов с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» и 13 пациентов с подозрением на неё. Об этом «Областной газете» рассказала главврач Марина Холманских. Всего за период работы инфекционного госпиталя выписаны 92 человека и умерли два пациента с диагнозом COVID-19.

По словам Холманских, к ним поступают пациенты согласно маршрутизации, утверждённой приказами Министерства здравоохранения Свердловской области. Это жители Нижнего Тагила, Горнозаводского и Северного управленческих округов со среднетяжёлыми и тяжёлыми формами течения заболевания.

«Наши врачи обладают достаточным опытом работы с инфекционными пациентами. Для работы в условиях строгого противоэпидемического режима в период пандемии имеется штат сотрудников из числа врачей-инфекционистов, реаниматологов-анестезиологов, врачей-стажёров в соответствии с требуемыми нормативами. Все они прошли соответствующую переподготовку. У нас имеется оборудование для проведения интенсивной терапии пациентам с вирусными пневмониями, осложнённым развитием дыхательной недостаточности (аппараты ИВЛ, НИВЛ и другие виды респираторной поддержки). Для обеспечения работы реанимационных коек получено дополнительно 45 аппаратов ИВЛ, мониторы и другое оборудование», — заявила главврач.

Сам госпиталь разделён на «красную» (грязную) зону и условно чистую. Внутри разведены потоки пациентов, чтобы больные не контактировали со здоровыми. Также увеличена кратность текущих дезинфекций помещений, в постоянном режиме проводится дезинфекция воздуха помещений.

«Средства индивидуальной защиты имеются в достаточном количестве: комбинезоны, маски, перчатки, респираторы, бахилы, очки. Имеется достаточное количество кожных антисептиков. Пациенты также используют маски. Средства защиты закупаются больницей на субсидии, выделяемые Министерством здравоохранения Свердловской области, а также поступают в виде гуманитарной помощи от предприятий города и меценатов», — утверждает Холманских.

По последним данным на 29 мая, в регионе зарегистрировано 4923 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, скончались с этим диагнозом 25 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».