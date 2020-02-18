Главврач больницы в Ухане умер от коронавируса

Главный врач больницы в провинции Ухань, где был зафиксирован очаг распространения коронавируса, скончался от вируса, пишет РБК. Смерть наступила утром во вторник, 18 февраля, уточняет агентство. Лю Чжимин стал первым руководителем медучреждения в стране, умершим от этого заболевания.

Сообщения о смерти врача появлялись ранее — об этом сообщала газета ЦК КПК «Жэньминь Жибао», но позже сообщение было удалено. Впоследствии The Daily Mail опровергла информацию о смерти директора госпиталя, сообщив, что он всё ещё находится на лечении.

Заражение новым типом вируса пневмонии подтверждено у 59,9 тысячи человек. За последние сутки зарегистрировано 1807 новых случаев заражения, 93 человека умерли.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года, центром распространения инфекции стал китайский город Ухань в провинции Хубэй. В Китае вылечились 10,8 тысячи человек.