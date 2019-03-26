Главврач больницы в Нижних Сергах объяснил гибель роженицы, у которой «вывернули наизнанку органы», случайностью

У 22-летней Алисы, которая умерла спустя сутки после родов в больнице Нижних Серёг Свердловской области, произошёл самостоятельный выворот матки, заявила E1.ru главврач больницы Елена Баранникова. По её словам, вины доктора в смерти роженицы нет.

«Насильственных действий со стороны врача не было. Самопроизвольный выворот — очень редкое явление», — сказала Елена Баранникова.

Главврач отметила, что подобные аномалии встречаются одна на 15–20 тысяч случаев. Молодую женщину попытались спасти врачи Центра медицины катастроф, но безуспешно. После проведенной операции её должны были переправить в больницу на вертолёте, но Алиса оказалась нетранспортабельна.

По факту гибели 22-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», сообщал ранее старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. Родственники скончавшейся Алисы рассказывали, что роды у неё проходили нормально, но на финальной стадии возникла проблема — плацента не отделялась от стенок матки. По версии родных погибшей, врач потянула с силой за пуповину и «вывернула наизнанку все женские органы». После этого Алиса впала в кому, а на следующий день умерла.