Главврач больницы в Коммунарке назвал ситуацию с ковидом в России близкой к критической

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в своём телеграм-канале заявил, что ситуация с коронавирусом в российских больницах близка к критической.

«Коронавирус — это не шутка и не выдумка, удивительно, что во второй год пандемии нужно ещё убеждать людей в этом. Сколько бы ни было коек в инфекционных госпиталях, они конечны и стремительно заполняются по всей стране. Коллеги, врачи, я обращаюсь и к вам, давайте уже начнём откровенно и без прикрас говорить с нашими соотечественниками. Чувствую, что в разъяснительном плане мы все с вами сильно не дорабатываем. Ситуация если не критическая, то близка к этому», — написал Проценко.

Он рассказал, что находится на связи с врачами по всей стране и они передают, что ситуация в инфекционных госпиталях «очень напряжённая». По мнению главврача больницы в Коммунарке, большое количество госпитализаций пациентов с COVID-19 связано с низким уровнем вакцинации.

«Много пациентов. Это и неудивительно с таким низким уровнем вакцинации! Оперативный анализ показывает, что дельта-штамм стал доминирующим. У него более высокая контагиозность, у пациентов заболевание протекает иначе, наработанные алгоритмы лечения и протоколы работают не так эффективно. Потому много тяжёлых пациентов в реанимациях», — считает он.

Проценко призвал россиян вакцинироваться, чтобы «подготовить свой организм к встрече с коронавирусом».

«Время сомнений давно пошло! Второе, ранняя диагностика, чтобы прервать цепочки заражений. Программа правительства Москвы по экспресс-тестированиям в школах, центрах госуслуг и популярных общественных местах — правильная и своевременная мера. Третье, элементарное пользование медицинскими масками», — написал врач.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко попросил пожилых врачей, которые ушли на изоляцию или на пенсию, привиться и вернуться к работе.

С середины сентября в России начался новый рост заражений коронавирусом. 14 октября за сутки выявили 31 299 новых случаев коронавируса — это максимальный прирост с начала пандемии. На фоне новой волны эпидемии ряд российских регионов начали возвращать антиковидные ограничения.