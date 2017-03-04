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06 Мар 2017 17:03 | Метки: Новости

Главу Россельхознадзора пригласили в Минск и пообещали, что он вернётся обратно

Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц пригласил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта посетить Белоруссию для «налаживания отношений в сфере поставок продуктов». Приглашение прозвучало в интервью РИА Новости. Ранее Александр Лукашенко поручил завести на Данкверта уголовное дело. 

«С удовольствием хочу пригласить и Данкверта, и министра сельского хозяйства для того, чтобы мы наладили наши отношения в части поставок продуктов питания на рынки Российской Федерации и Республики Беларусь. С удовольствием встретим, покажем наши предприятия, расскажем обо всём. Надо же как-то встречаться, надо договариваться», — сказал Заяц.

При этом он считает, что опасения чиновников излишни, и на уточняющий вопрос, может ли он гарантировать, что Данкверт вернётся на родину после визита, ответил утвердительно.

«А когда были какие препятствия гражданам Российской Федерации? Прецедентов таких нет. Их и не будет. Зачем бояться? У нас правовое государство, безопасное государство, и мы можем гарантировать безопасность любого, который заехал на территорию Республики Беларусь», — добавил министр. 

Тем не менее глава Россельхознадзора отказался от приглашения, сообщает RNS со ссылкой на официального представителя министра Юлию Мелано. По её мнению, логичнее выглядел бы приезд белорусских коллег в Россию. 

В начале февраля руководство Россельхознадзора приняло решение временно отложить запланированный визит своих специалистов в Белоруссию, опасаясь провокаций с белорусской стороны по отношению к своим сотрудникам.

Напомним, Россельхознадзор с 6 февраля ввёл временные ограничения на поставки говядины и говяжьих субпродуктов предприятий из Минской области, заподозрив их в реэкспорте из Украины. Позже ведомство запустило полный мониторинг мяса и молока из Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил завести на Данкверта уголовное дело, после чего белорусское МВД начало доследственную проверку. Лукашенко обвинял российского министра в стремлении нанести ущерб белорусским предприятиям и отмечал, что «все эти Данкверты  люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта». 

Агентство новостей «Между строк»

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