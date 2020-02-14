Происшествия

Главу РЭК Свердловской области оштрафовали на миллион рублей за завышенные тарифы ЖКХ

14.02.2020 20:31
Главу РЭК Свердловской области оштрафовали на миллион рублей за завышенные тарифы ЖКХ

Председателя Региональной энергетической комиссии по Свердловской области Владимира Гришанова оштрафовали на 1,05 млн рублей за завышенные тарифы ЖКХ.

Как пишет ЕАН со ссылкой на пресс-службу свердловского УФАС, во время плановой выездной проверки ведомство обнаружило нарушения в области регулирования тарифов ЖКХ. В частности речь идёт о сферах тепло-, водоснабжения, водоотведения и электроэнергетики.

Антимонопольщики вынесли предписания устранить эти нарушения и проанализировать обоснованность тарифов и проинформировать обо всем этом УФАС в установленный срок. Но предоставленные РЭК документы не соответствовали нормативным требованиям.

В связи с этим УФАС подала 21 судебный иск о привлечении Владимира Гришанова к административной ответственности за невыполнение в срок законного требования органа, уполномоченного в области госрегулирования тарифов. Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание в виде трёх лет дисквалификации.

«По каждому правонарушению в отношению председателя РЭК Свердловской области вынесено постановление о привлечении к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», — сообщили в УФАС.

Фото: 
Znak.com
Copyright
Telegram mstrok.ru