Главу Нижнего Тагила Владислава Пинаева дважды оштрафовали за неявку в прокуратуру

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев не смог обжаловать штрафы, назначенные ему за неявку в Нижнетагильскую межрайонную природоохранную прокуратуру для дачи показаний. Информация о двух жалобах, поданных тагильским градоначальником, размещена на сайте Ленинского районного суда Нижнего Тагила. По информации суда, Пинаев был дважды привлечён к административной ответственности по статье 17.7 КоАП (невыполнение законных требований прокурора, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении).

В пресс-службе суда журналисту АН «Между строк» пояснили, что в обоих случаях глава города нарушил закон, не явившись в Нижнетагильскую межрайонную природоохранную прокуратуру для дачи показаний. В первый раз мэр проигнорировал требование надзорного ведомства 2 ноября 2023 года, во второй — 1 декабря. По какому делу природоохранному прокурору понадобилось опросить мэра — неизвестно. Никакие ходатайства о причинах своей неявки глава Нижнего Тагила не посчитал нужным подать, за что и был оштрафован на 2 тысячи рублей по каждому эпизоду (в общей сложности на 4 тысячи рублей).

Несогласный с таким решением, Владислав Пинаев подал жалобы на постановления. Для одного дела он даже привлёк защитника — заместителя начальника юридического управления мэрии Нижнего Тагила Александра Бунькова. Рассмотрение обоих жалоб закончилось для мэра отказом: на заседании 18 марта 2024 года суд оставил постановления о штрафах без изменений.