Главу МВД Коми задержали по подозрению в получении взятки

Главу МВД Коми генерал-майора Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщается на сайте СК России, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.

«По уголовному делу при оперативном сопровождении сотрудников регионального УФСБ проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, получение и закрепление доказательственной базы», — цитирует Znak.com сообщение СКР.

На сайте республиканского МВД сказано, что Виктор Половников возглавляет ведомство с мая 2015 года. До этого он был замначальника ГУ МВД России по Дальневосточному федеральному округу — начальником полиции.