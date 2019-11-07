Главу Артёмовского могут отстранить от должности из-за ошибок в декларации

В декларации главы Артёмовского городского округа Андрея Самочернова за 2018 год выявлены нарушения, на основании которых прокуратура может отстранить мэра от должности, пишет Ura.ru.

Проверка заполненных Самочерновым отчётов о доходах и имуществе проводилась на основании обращения местной общественницы Ольги Скутиной, которая сообщила в областной департамент противодействия коррупции и контроля, что указанный мэром дом площадью 25 квадратных метров давно снесён. Вместо него на том же земельном участке сегодня находится более просторное двухэтажное строение, данные о котором в декларации отсутствуют.

Представители прокуратуры и Росреестра подтвердили указанные Скутиной сведения. Заместитель руководителя департамента противодействия коррупции Свердловской области Сергей Ежов направил Ольге Скутиной ответ, в котором сообщил о начале официальной проверки соответствия действий мэра Андрея Самочернова требованиям законодательства о противодействии коррупции.

Ранее, в октябре, после получения представления прокуратуры ушёл в отставку спикер думы Алапаевского муниципального образования Иван Мельников, не указавший в декларации квартиру. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о лишении полномочий нарушившего антикоррупционное законодательство председателя думы Махнёво Игоря Авдеева.

В конце октября Нижнетагильская гордума проиграла суд, где рассматривался вопрос лишения депутатских полномочий Марии Лисиной, Романа Гореленко и Игоря Темнова, которые допустили ошибки в декларациях о доходах и имуществе за 2018 год. По итогам заседания судья Анастасия Глотова признала решение гордумы о сохранении тремя депутатами полномочий незаконным.