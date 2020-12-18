Главред «Важных историй» назвал клеветой слова Путина, прокомментировавшего расследование о своём бывшем зяте

Главный редактор издания «Важные истории», опубликовавшего расследование о бывшем зяте Путина Кирилле Шамалове, Роман Анин прокомментировал в телеграм-канале редакции ответ президента Владимира Путина об их статье.
«Сейчас многие пишут, что Владимир Путин прокомментировал наше расследование о его дочери Катерине Тихоновой и бывшем зяте Кирилле Шамалове. На мой взгляд, это неверная формулировка. Правильно писать так: Владимир Путин несколько раз соврал гражданам России и оклеветал журналистов, комментируя их расследование о своей семье», — отметил Анин.
Он подчеркнул, что редакция сразу написала, что Шамалов «был» мужем Екатерины Тихоновой. На ремарку Путина о том, что «господин Шамалов так же, как и другой высший менеджмент, получил акции “Сибура” по единым правилам», Анин заметил, что журналисты «изучили контракты 11 топ-менеджеров (…) и все они платили реальные деньги за акции — миллионы и десятки миллионов долларов». Больше всего замечаний Анин высказал к мнению Путина о том, что за расследованием стоит «Госдеп и спецслужбы США».
«В этих нескольких предложениях президент России соврал сразу несколько раз. Авторы этой статьи — не Госдеп и спецслужбы США, а молодые журналисты из Ярославля, Казани, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Магадана. Мы живём в России, не скрываемся за псевдонимами, подписываемся своими именами и каждое слово готовы доказать документом. Я понимаю, что 20 лет неограниченной власти сильно влияют на адекватность восприятия мира, а также на степень параноидальности. Повсюду чудятся враги, агенты и заговоры. И к любому иному спикеру с такими проблемами стоило бы отнестись с сочувствием, но здесь, к сожалению, речь идёт о президенте страны», — заявил Анин.