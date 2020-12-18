Главред «Важных историй» назвал клеветой слова Путина, прокомментировавшего расследование о своём бывшем зяте

Главный редактор издания «Важные истории», опубликовавшего расследование о бывшем зяте Путина Кирилле Шамалове, Роман Анин прокомментировал в телеграм-канале редакции ответ президента Владимира Путина об их статье.

«Сейчас многие пишут, что Владимир Путин прокомментировал наше расследование о его дочери Катерине Тихоновой и бывшем зяте Кирилле Шамалове. На мой взгляд, это неверная формулировка. Правильно писать так: Владимир Путин несколько раз соврал гражданам России и оклеветал журналистов, комментируя их расследование о своей семье», — отметил Анин.

Он подчеркнул, что редакция сразу написала, что Шамалов «был» мужем Екатерины Тихоновой. На ремарку Путина о том, что «господин Шамалов так же, как и другой высший менеджмент, получил акции “Сибура” по единым правилам», Анин заметил, что журналисты «изучили контракты 11 топ-менеджеров (…) и все они платили реальные деньги за акции — миллионы и десятки миллионов долларов». Больше всего замечаний Анин высказал к мнению Путина о том, что за расследованием стоит «Госдеп и спецслужбы США».