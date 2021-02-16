Главред TagilCity.ru Александра Логинова написала заявление в полицию об оскорблении и клевете на блогера Максима Емельянова

Главный редактор TagilCity.ru Александра Логинова подала заявление в полицию на руководителя паблика «Перец Нижний Тагил» Максима Емельянова за клевету и оскорбление в Сети. 6 февраля в сообществе появился пост о съёмках журналистки на телеканале «Россия 1» в передаче «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. В своей публикации и в комментариях под ней Емельянов позволил, по мнению Логиновой, несколько оскорбительных фраз и ложных заявлений в её адрес и в адрес её семьи.

«Сейчас уже большая часть комментариев удалена, но у нас есть все скриншоты, которые мы с мужем приложили к заявлению в полицию. Там были и нецензурные высказывания в мой адрес. Читать их было, конечно же, неприятно, но я понимаю, что когда занимаешься любой публичной деятельностью, то нужно быть к такому готовым. Как люди, мы понимаем, зачем он это делает. Ну и бог с ним. Просто человек пользуется тем, что у него есть паблик с пятью тысячами подписчиков, и поэтому он считает себя каким-то медиаменеджером и думает, что имеет моральное и какое-то другое право публиковать такие высказывания. Если в лицо такое сказать, то можно получить по лицу, поэтому он делает это в интернете. Хочется, чтобы был пример того, что так делать нельзя и это наказуемо по закону. Лично мне это всё не очень надо, не первый раз за 10 лет своей журналисткой деятельности я сталкиваюсь с такими вещами, это издержки моей работы, но там он задел и моего супруга, который и настоял на том, чтобы написать заявление», — рассказала АН «Между строк» Александра.

Сам Максим Емельянов считает, что ничего противозаконного или ложного в адрес девушки он не писал.