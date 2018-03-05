Главред информагентства «Накануне» обжаловала решение суда о защите репутации портала Е1

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд принял к производству апелляционную жалобу главного редактора портала «Накануне.Ru» Татьяны Николаевой по делу о защите деловой репутации ООО «Портал Е1.ру», пишет Znak.com. Материалы размещены в картотеке арбитражного суда, новое заседание по делу назначено на 17 апреля.

Поводом для процесса изначально послужили слова Татьяны Николаевой о том, что портал Е1 «контролируется иностранными юридическими лицами», а также последовавшая за ними фраза «кто имел свидетельства о СМИ среди этих городских порталов, от них отказались». Своё мнение Николаева высказала в апреле 2017 года на совещании в уральском полпредстве. После этого портал E1 подал иск о защите деловой репутации. Как пояснил директор ООО «Портал Е1.ру» Евгений Шуров, этими словами ответчик умалял достоинство и деловую репутацию портала, подрывая доверие аудитории к нему как к «независимому изданию».

В суде Николаева утверждала, что имела в виду только частичный юридический контроль над порталом и считает, что он «не является ничем позорным». Она также пыталась доказать, что её высказывания являются «оценочными суждениями» и не порочат репутацию портала, а слова про регистрацию в качестве СМИ и вовсе не относились к порталу Е1. Тем не менее суд удовлетворил требования портала.