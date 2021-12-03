Главой избирательной комиссии Нижнего Тагила вновь назначена Лидия Брызгалова

Областная избирательная комиссия назначила на должность главы избиркома Нижнего Тагила Лидию Брызгалову, пишет ЕАН. Избирательную комиссию Нижнего Тагила Лидия Брызгалова возглавляет с 2008 года, а в системе административных органов она работает с 1982 года. Начинала как специалист, в 1989-м возглавила организационный отдел администрации города, с 2004 по 2008 год возглавляла отдел по работе с обращениями граждан.

В 2022 году именно она будет курировать выборы в местную гордуму. Напомним, что выборы за депутатские кресла в 2022 году будет проходить по новым правилам. Планируется, что в случае утверждения поправок выборы будут проходить каждые пять лет на основе мажоритарной избирательной системы, то есть только по одномандатным округам. Также будет сокращён депутатский корпус — с 28 до 25 человек. Таким образом, в Нижнетагильскую гордуму смогут попасть только 25 депутатов-одномандатников.

Помимо главы избиркома, изменится и состав Избирательной комиссии Нижнего Тагила. Согласно Избирательному кодексу региона, в декабре заканчиваются полномочия всей избирательной комиссии города и будет определён новый состав.