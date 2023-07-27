Главный врач ЦГБ Верхней Салды ответила на вопросы о закрытии в городе детской поликлиники

Главный врач ЦГБ Верхней Салды Анжелика Шлыкова ответила на вопросы местных жителей, которые опасаются, что больница может остаться без необходимых специалистов из-за увольнения педиатров и закрыться.

Напомним, в середине июля салдинцы написали обращение в СМИ, в котором просят разобраться в ситуации вокруг детской поликлиники при больнице.

«Мы очень обеспокоены ситуацией, которая происходит у нас в центральной городской больнице, а именно происходят изменения, которые влекут за собой череду увольнений медицинского персонала. Данный факт имеет такие последствия, как: несвоевременное оказание медицинской помощи, увеличение ожидания приёмов, увеличение нагрузки на оставшихся врачей. В городе прослеживается дефицит медицинских работников, что ставит под угрозу жизнь и здоровье нас и наших детей, а также влечёт за собой поездки за несколько километров. К некоторым специалистам лист ожидания занимает от 1 месяца и больше. Не все жители района имеют возможность съездить в другой город для получения медицинской помощи узкопрофильных специалистов. Инфекционное отделение в городе закрыли, отправляют в Нижний Тагил. Мы, жители, обеспокоены, что могут быть закрыты другие отделения», — говорится в обращении.

Жители Верхней Салды спросили у Анжелики Шлыковой про её дальнейшие действия для сохранения медицинского персонала и улучшения оказываемой медицинской помощи, про выполнение выдачи бесплатных препаратов отдельным категориям семей, про решение кадрового вопроса с врачами-гинекологами и родильным отделением. Как рассказывают салдинцы, часть мамочек отправляют в Нижний Тагил, аргументируя это тем, что персонала не хватает. А в завершение задали вопрос про возможность восстановления реабилитационного отделения с широким спектром процедур.

«Для сохранения медицинского персонала разрабатывается система мотивации, осуществляются мероприятия по привлечению кадров из числа выпускников медицинских колледжей, участие в ярмарках вакансий в Нижнетагильском и Алапаевском филиале ГБПОУ “Свердловский областной медицинский колледж”, поиск резюме и размещение вакансий в Центре занятости, на интернет-ресурсах “Работа в России”, “Зарплата.ру” и другие. В образовательных учреждениях города планируется открытие медицинского класса. В целях улучшения оказания медицинской помощи проводятся еженедельные совещания по изучению порядка оказания медицинской помощи и актуальных клинических рекомендаций, обучение персонала по ведению электронного документооборота, разбор случаев тяжёлых больных», — отвечает Шлыкова.

Далее в ответе сказано, что выдача бесплатных препаратов отдельным категориям семей и льготным категориям граждан производится в рамках областной и федеральной программы в соответствии с постановление правительства Свердловской области от 22.06.2017 № 438-ПП и приказа Министерства здравоохранения от 29 сентября 2022 года № 639н в полном объёме. Также индивидуально рассматриваются случаи включения в льготный список в соответствии с назначениями главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Свердловской области и Уральского Федерального округа.

«В настоящее время под наблюдением находятся 86 беременных женщин, среди которых 56 имеют риски акушерско-гинекологического развития. В соответствии с приказами МЗ CO № 2496-п от 30.12.2020 “O совершенствовании маршрутизации беременных, рожениц, родильниц на территории Свердловской области” и № 2921-п от 19.12.2022 “Об оказании медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам в период планового закрытия акушерских стационаров в 2023 году” маршрутизация женщин, подлежащих родоразрешению, производится в больницы 2-го уровня в ГАУЗ СО “Демидовская городская больница” в Нижнем Тагиле и 3-го уровня в НИИ охраны материнства и младенчества, Екатеринбургский клинический перинатальный центр», — говорится в ответе Анжелики Шлыковой на третий вопрос.

Про восстановление реабилитационного отделения, которое было закрыто в 2014 году, главный врач ответила, что в настоящее время у учреждения отсутствует лицензия на осуществление медицинской реабилитации. При наличии кадров будет подана заявка на внесение изменений в реестр лицензий по включению данного вида деятельности.