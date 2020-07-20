Главный тренер «Урала» подал в отставку

Главный тренер футбольного клуба «Урал» Дмитрий Парфёнов подал в отставку после проигрыша в матче подмосковным «Химкам» в полуфинале Олимпа — Кубка России со счётом 1:3, пишет ТАСС.

«Провалили игру. Есть решение — я покидаю команду. Хочу поблагодарить руководство, болельщиков, каждого игрока, надо двигаться дальше», — сказал он в эфире «Матч ТВ».

С 2015 года Парфёнов возглавлял «Тосно» из Ленинградской области, под его руководством команда смогла выйти в Российскую футбольную премьер-лигу, но по итогам завершившегося чемпионата вылетела из элитного дивизиона, заняв 15-е место. 9 мая «Тосно» под руководством Парфёнова стал обладателем Кубка России, обыграв в финале курский «Авангард» (2:1).

В «Урал» он пришёл в 2018 году, сменив Александра Тарханова.