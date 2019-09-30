Главный тренер «Спартака» ушёл в отставку

Руководство московского футбольного клуба «Спартак» приняло отставку Олега Кононова, который сразу после матча против «Оренбурга» подал заявление об увольнении с поста главного тренера, сообщается на официальном сайте команды. Причиной стали неудовлетворительные результаты клуба в последних матчах, говорится в сообщении.

Поражение в матче с «Оренбургом» накануне стало для «Спартака» четвёртым подряд в Российской футбольной премьер-лиге. Всего в 11 турах чемпионата команда проиграла пять раз, дважды сыграла вничью и одержала четыре победы. В настоящий момент «Спартак» на девятом месте в турнирной таблице с 14 очками. К следующему матчу против «Краснодара» команду будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов.

Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября 2018 года, сменив на этой должности испанца Рауля Рианчо, исполнявшего обязанности главного тренера после увольнения итальянца Массимо Карреры. Кузнецов пришёл в «Спартак» вместе с Кононовым из тульского «Арсенала» в ноябре 2018 года и работал в качестве его ассистента.