Главный санитарный врач Свердловской области заявил о неизвестности даты выхода на плато по коронавирусу

Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал о прогнозах развития пандемии COVID-19 в регионе — по его словам, пока остаётся ряд неопределённостей, из-за которых прогнозировать что-либо нельзя, пишет Znak.com.

«Надеюсь, что математики настроятся и будут давать более точные данные. Но вообще никто не знает, когда мы выйдем на так называемое плато. Были ситуации, когда из-за поведения одного-двух человек в какой-то организации, из-за несоблюдения правил инфекция поражала большее количество людей. Ситуация зависит от ежедневного поведения каждого», — заметил Дмитрий Козловских.

По его данным, сейчас вирус по-прежнему продолжает распространяться в организованных и семейных очагах, большинство из них зафиксировано и локализовано.

«Доля лиц пожилого возраста в структуре заболеваемости — 18%. Это позволяет надеяться, что пока эти контингенты не вовлечены, и больших рисков осложнения для здоровья пока мы не видим», — отмечает Козловских.

Тем не менее пока вопрос о снятии ограничений на передвижение в Свердловской области не стоит, по крайней мере до 12 мая, пока специалисты не получат статистику по заболеваемости в период майских праздников. Не идёт речи, по его словам, и о переводе бессимптомных инфицированных коронавирусом на лечение на дому.

«Мы примем документ, как их наблюдать и сопровождать, и примем документ по лечению людей, которые не имеют симптоматики. Их сейчас 58%, процент растёт, им не требуется никакого лечения. Будем обсуждать вопрос по размещению их в немедицинских организациях по типу обсерваций. Размещение на квартирах пока не рассматривается», — прокомментировал Дмитрий Козловских.

По состоянию на сегодняшний день в Свердловской области подтвердились 1353 случая коронавируса. Три человека погибли от вызванных вирусом осложнений.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».