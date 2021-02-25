Главный санитарный врач Свердловской области не увидел предпосылок для третьей волны коронавируса

Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских во время брифинга оперативного штаба заявил, что в регионе не ожидается третьей волны коронавируса — по его словам, для этого должны сложиться определённые условия, пишет Znak. com.

«Для того чтобы состоялась третья волна коронавируса, нужно, чтобы [сейчас] что-то [значительно] изменилось. Если вспомнить предыдущий подъём заболеваемости, он был связан с формированием большого количества коллективов во время учебного процесса, когда педагоги и дети контактировали между собой, что стало причиной для запуска второй волны. Для того чтобы состоялась третья волна, необходимо столь же кардинальное изменение взаимодействия людей, что в принципе сейчас достаточно сложно, либо изменение самого вируса. За этим процессом наблюдают учёные во всём мире, выявляя разные виды коронавируса: бразильский, английский, южноафриканский вариант», — говорит Козловских.

По его словам, пока те изменения, которые наблюдают учёные, не столь серьёзны. Еженедельно свердловское управление Роспотребнадзора исследует до 10 проб, полученных от больных коронавирусом с нетипичным проявлением, и на данный момент новых типов коронавируса на Урале не обнаружили.

По словам Козловских, сейчас врачи контролируют ситуацию: задействовано порядка 3600 коек, из них 30% свободны. Если ситуация будет ухудшаться, специалисты задействуют резервный коечный фонд.

По данным оперштаба на 24 февраля, в Свердловской области за всё время пандемии обнаружили 76 973 случая заболевания. По официальным данным, всего от коронавируса в регионе скончались 2332 человека.