Главный редактор АН «Между строк» вошла в состав общественного совета при полиции Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле 5 февраля прошло первое заседание обновлённого общественного совета при МУ МВД «Нижнетагильское». В этом году в его состав вошли восемь новых членов.

Всего в совете при полиции состоит 21 тагильчанин — это представители спортивной, педагогической, культурной и религиозной общественности. Также в состав вошли два депутата гордумы, общественники и представители СМИ, в том числе главный редактор АН «Между строк» Наталья Вахонина.

Она рассказала, что во время первого заседания участники обсудили деятельность предшественников и планы на новый рабочий год. Также были выбраны три кандидатуры на пост председателя.

«Как представитель прессы, я готова сотрудничать и быть полезной для профилактики правонарушений на территории города Нижнего Тагила», — заявила на заседании Наталья Вахонина.

Состав общественного совета при МУ МВД «Нижнетагильское» в 2020 году:

1. Шалагинов Алексей Вячеславович, представитель общественной организации «Союз ветеранов ОМОН».

2. Силяев Сергей Владимирович, председатель общественно-спортивной организации «Магнум-2008» по практической стрельбе из пистолета.

3. Соловьёв Александр Владимирович, член комиссии по взаимодействию со СМИ и правоохранительных органов при полномочном представителе президента РФ в УрФО, директор рекламного агентства AMG.

4. Боярская Елена Евгеньевна, руководитель отдела развития Драматического театра им. Мамина-Сибиряка.

5. Белорыбкина Ольга Ивановна, главный редактор нижнетагильской телекомпании «Телекон».

6. Епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений.

7. Бессонова Елена Рудольфовна, редактор «Пригородной газеты».

8. Рожков Алексей Васильевич, директор по развитию культурно-развлекательного центра «Россия».

9. Николаев Максим Валерьянович, директор некоммерческого партнерства «Спортинг-Центр «Демидовский».

10. Хохлова Нина Викторовна, ветеран педагогического труда.

11. Уткин Владислав Игоревич, вице-президент федерации фигурного катания Нижнего Тагила.

12. Петров Александр Борисович, депутат Гордумы, заместитель председателя Ассоциации предпринимателей «Объединение «Союз-НТ».

13. Колпаков Евгений Германович, член правления Нижнетагильской федерации бокса.

14. Недопекин Станислав Васильевич, член Общественной палаты города Нижнего Тагила.

15. Вахонина Наталья Васильевна, главный редактор агентства новостей «Между строк».

16. Мартюшев Леонид Владимирович, депутат Гордумы, заместитель председателя Федерации настольного тенниса города Нижнего Тагила.

17. Толстов Анатолий Игоревич, член совета при главе города по контролю за реализацией инвестиционных проектов администрации города, президент Федерации спортивного ориентирования, директор компании «Антолл».

18. Головихин Александр Евгеньевич, представитель региональной общественной организации ВПК «Вымпел-Урал».

19. Малинин Андрей Сергеевич, председатель Нижнетагильского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

20. Пахомов Павел Сергеевич, директор Фонда поддержки ветеранов и сотрудников правоохранительных органов, руководитель нижнетагильского отделения Общероссийской общественной организации «Офицеры России».

21. Головатенко Ольга Владимировна, ППО УВЗ Российского профсоюза работников промышленности.