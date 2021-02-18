Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов вышел на свободу

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов освободился из центра в Сахарово, где он отбывал 15 суток административного ареста, сообщает «Дождь».

Ранее, 3 февраля, Тверской районный суд Москвы арестовал Смирнова на 25 суток, признав его виновным в повторном нарушении правил проведения митинга (впоследствии Мосгорсуд сократил срок ареста Смирнова до 15 суток).

Причиной для составления протокола на Смирнова стал ретвит шутки о его внешнем сходстве с солистом группы «Тараканы» Дмитрием Спириным; на фотографии музыканта было указано время акции протеста 23 января. Смирнов находился в Центре временного содержания для мигрантов в Сахарово, куда свезли часть участников акций протеста из-за переполненности московских спецприёмников. Из-за тяжёлых условий в Сахарово у Смирнова ухудшилось самочувствие и поднялось давление.

Арестованные в Сахарово жаловались на нехватку места, воды и духоту. 10 февраля Смирнова и его сокамерников лишили прогулки из-за «несогласованной акции», которую они, по версии сотрудников центра, организовали на улице.