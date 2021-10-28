Главный полицейский Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров останется на своём посту ещё на год 

С начальником МУ МВД России «Нижнетагильское», полковником Ибрагимом Абдулкадыровым продлили контракт ещё на один год. Информацию TagilCity.ru подтвердили в пресс-службе МВД России по Свердловской области.

Приказ о продлении контракта был подписан незадолго до дня рождения полковника – 19 октября. В этом году Ибрагиму Абабакаровичу исполнился 61 год.

В 2020 году начальнику тагильской полиции также продлили контракт на один год. По словам начальника пресс-службы МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, срок службы Ибрагима Абдулкадырова напрямую зависит от того, насколько эффективно будет выполняться работа.

Напомним, осенью прошлого года по указу президента Ибрагима Абдулкадырова наградили медалью «За отличие в охране общественного порядка». Также полковник награждён медалью «За безупречную службу в МВД» от министерства внутренних дел России.