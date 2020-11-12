Владимир Путин наградил начальника МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагима Абдулкадырова медалью «За отличие в охране общественного порядка»

Начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров удостоен государственной награды. Согласно указу президента, полковника полиции наградили медалью «За отличие в охране общественного порядка».

«Такой медалью награждаются сотрудники правоохранительных органов за смелость и отвагу, проявленные при охране общественного порядка и в борьбе с правонарушениями, за высокие показатели в служебной деятельности и другие заслуги в период прохождения службы», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Кроме того, Ибрагим Абдулкадыров награждён медалью «За безупречную службу в МВД» от Министерства внутренних дел. В тагильской полиции добавили, что награду вручили за вклад в укрепление законности и правопорядка, безупречную многолетнюю службу и плодотворную служебную деятельность, принесшую существенную пользу Отечеству.