Главный кардиолог Минздрава Свердловской области проведёт лекцию для жителей Нижнего Тагила 

Жителей Нижнего Тагила с хронической сердечной недостаточностью и их родственников приглашают на встречу с главным кардиологом Минздрава Свердловской области Александром Быковым. Специалист из Екатеринбурга проведёт лекцию в формате «Школа здоровья» 4 марта в 16:00 в актовом зале стационара городской больницы № 1 на Максарёва, 5.

Александр Быков является заведующим кардиологическим отделением Свердловской областной клинической больницы № 1, кандидатом медицинских наук и главным внештатным кардиологом Министерства здравоохранения Свердловской области.

Специалист имеет большой опыт в обследовании и лечении больных с ишемической болезнью сердца, врождёнными и приобретёнными пороками сердца, тяжёлой артериальной гипертензией, тяжёлыми нарушениями ритма и проводимости, некоронарогенной патологией сердца (эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии, лёгочная гипертензия), тромбоэмболией лёгочной артерии, тяжёлой сердечной недостаточностью, отмечают в пресс-службе ГБ № 1.

Принять участие во встрече и задать свои вопросы могут как пациенты, так и их родственники. Количество участников ограничено, поэтому нужно заранее записаться по номеру колл-центра 8 (3435) 38-44-99. Для записи будьте готовы сообщить ФИО и контактный номер телефона.