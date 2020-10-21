Главный инфекционист России назвал ношение перчаток «избыточной» и неэффективной мерой борьбы с коронавирусом

Главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов заявил «Интерфаксу», что, по его мнению, ношение медицинских перчаток стало «избыточной» и неэффективной мерой для борьбы с распространением коронавируса, а неправильное их использование приводит к дополнительным рискам.

«Кто-то их снимает и кладёт в карман, чтобы потом снова надеть. Это создает дополнительные риски инфицирования (…) Кто-то носит матерчатые, очевидно, что они их постоянно носят, просто для вида надевают, снимают. Это ничем не спасает, а наоборот, создает риски», — заявил Чуланов.

Он добавил, что положительный эффект мог бы быть, если бы все правильно пользовались перчатками — «когда надевали, не касались лица, снимали их, не касаясь поверхностей перчаток, и утилизировали в специальные мусорные контейнеры».

По словам Чуланова, 90% заражений коронавирусной инфекцией приходятся на воздушно-капельный способ передачи вируса.

«И только 10% — контактный путь, когда руками касаемся поверхности, где остался вирус, а потом дотрагиваемся до глаз, рта. Эти 10% значительной роли не играют», — сказал инфекционист.

Он отметил, что для предотвращения контактной передачи вируса больше поможет обработка рук антисептиком при входе и выходе из общественного транспорта.