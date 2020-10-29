Главный инфекционист Минздрава не исключил возможность третьей волны коронавируса

Главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что второй подъём заболеваемости коронавирусом в России может завершиться через три недели, пишет РИА Новости.

По словам Чуланова, второй подъём коронавирусной инфекции будет более длительным и масштабным, чем первый, но, «скорее всего, он не будет дольше 2–4 недель» и через три недели ситуация может стабилизироваться.

Чуланов не исключил возможность третьей волны коронавируса, отметив, что «человечество впервые вошло в эпидемический сезон ОРВИ с COVID-19», и как будут развиваться события, пока непонятно.

Накануне Чуланов заявил, что пока рано говорить о выходе на плато по коронавирусу в России.

«16–17 тысяч заболевших ежедневно — это много. Ситуация по стране мозаичная, в некоторых регионах напряжённая, где-то процент свободного коечного фонда значительно сократился», — сказал он.

Накануне, 28 октября, президент России Владимир Путин сказал на совещании с правительством, что «мы не говорим о какой-то второй волне» COVID-19, поскольку «до некоторых регионов ещё первая волна только докатывается».

За предыдущие сутки в России зафиксировали 16 202 новых случая заражения коронавирусом, погибли 346 пациентов — это рекорд с начала пандемии. С начала сентября ежедневный прирост заболевших коронавирусной инфекцией увеличился с 5 до 16 тысяч человек.