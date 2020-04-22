Главный эпидемиолог Минздрава призвал продлить ограничения в России на майские праздники

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико заявил ТАСС, что профилактические ограничительные меры из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции в России следует продлить на майские праздники.

«Это важные очень мероприятия. Если мы посмотрим в других странах, в которых уже чёткие тенденции не просто к снижению [заболеваемости], а страны, которые добились уже другой фазы развития эпидемического процесса, они не отменяют эти меры — меры по самоизоляции, меры по дистанционированию социальному», — сказал Брико.

Эксперт согласился, что какие-то послабления в профилактическом режиме в зарубежных странах есть, однако ограничительные меры по-прежнему сохраняются.

«Поэтому у нас в стране эти меры должны быть сохранены», — сказал Брико.

По его словам, ситуация с распространением коронавируса в России «успешно контролируется»: стране удалось избежать «взрывного роста» числа новых случаев инфицирования, а ежедневный прирост случаев в России, по оценкам Николая Брико, составляет порядка 9–10%.

В России на сегодня подтверждено 57 999 случаев заражения коронавирусом, суточный прирост составил 5236.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».