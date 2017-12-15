Главный Дед Мороз России отказался от пенсии

Главный Дед Мороз России отказался от получения пенсии, пишет РИА Новости.

«Я отказался от пенсии, ко мне приходили из Пенсионного фонда. Я считаю, что пенсия нужна тем, кто не может ухаживать за собой, а я могу», — сообщил он на пресс-конференции.

Российский Дед Мороз сейчас путешествует по стране, в каждом городе он останавливается на два дня, чтобы посетить социальные учреждения, детские больницы, зайти к многодетным и малообеспеченным семьям, а также зажечь главные городские новогодние елки. Путешествие началось 1 ноября во Владивостоке и завершится 30 декабря в Москве.