Главный архитектор Екатеринбурга отказался включить сквер у драмтеатра в список площадок под храм

Главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков на заседании рабочей группы гордумы по подготовке опроса по месту строительства храма Святой Екатерины презентовал пять площадок, пишет «Интерфакс».

В списке оказались пустырь на перекрёстке улиц Фурманова и Белинского, участок, где располагается неработающий Приборостроительный завод, место на улице Татищева, территория за Макаровским мостом и участок на месте снесённой телебашни. Сквера у драмтеатра, на защиту которого встали активисты, в списке нет.

Один из участников рабочей группы депутат Сергей Колесников поинтересовался, почему сквера не оказалось среди предложенных вариантов.

«Данная площадка исключена не только по просьбе епархии, но и по просьбе инвесторов. Не прислушиваться к инвесторам в данном случае будет достаточно странно», — отметил первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик.

Напомним, в середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере Октябрьской площади у драмтеатра. После власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для храма. Позднее Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строить собор в сквере. После этого председатель гордумы Игорь Володин сообщил, что опрос планируется провести 14–15 сентября, а глава города Александр Высокинский не исключал, что опрос может пройти в июле.