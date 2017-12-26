Главными русскими словами 2017 года стали «биткоин», «реновация» и «хайп»

Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка выбрал главным в русском языке в 2017 году слово «реновация», сообщается на сайте «Год литературы». В десятку главных слов года также вошли «биткоин», «хайп», «токсичный», «баттл», «допинг», «криптовалюта», «фейк», «безвиз» и «домогательство/харассмент».

Эксперты также выбрали главные протологизмы — авторские неологизмы. Среди них первое и второе место разделили слова «домогант» и «гоп-политика», далее в рейтинге идут слова «зломенитый», «кумироточение», «обеззлобливающие» и «сетячий образ жизни».

В экспертный совет вошли писатели Вячеслав Курицын, Елена Черникова, Владимир Шаров, Татьяна Щербина, лингвисты Светлана Друговейко-Должанская, Людмила Зубова, Ольга Северская, Наталья Фатеева, Елена Шмелёва, режиссёр Владимир Мирзоев, а также филологи, журналисты и культурологи.

Ранее Оксфордский словарь выбрал словом годом youthquake, обозначающее «значительные культурные, политические или социальные изменения, появляющиеся из-за действий или влияния молодых людей».

Проект «Год Литературы» был создан в 2015 году для проведения Года литературы в России, позже по решению премьер-министра Дмитрия Медведева он был преобразован в оргкомитет по поддержке литературы, книгоиздания и чтения.