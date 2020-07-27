Главным тренером ФК «Урал» стал тагильчанин

Новым главным тренером екатеринбургского футбольного клуба «Урал» стал уроженец Нижнего Тагила Юрий Матвеев. 53-летний специалист работает в «Урале» с 2008 года, за эти годы он трижды был исполняющим обязанности главного тренера. Ему предложили возглавить команду после отставки Дмитрия Парфёнова.

«Дадим поработать человеку, — заявил порталу E1.ru президент “Урала” Григорий Иванов. — Думаю, что у нас сейчас всё с ним получится. Он набрался опыта с “Уралом-2”. На мой взгляд, Юрий и его помощники переросли вторую команду».

Юрий Матвеев родился в Нижнем Тагиле. Учился футболу в спортивной школе «Уралец». С 1984 по 1988 год играл за клуб «Уралец», затем перешёл в екатеринбургский «Уралмаш». Выступал за сборную России, играл в московском «Торпедо», ЦСКА и клубе из Южной Кореи.

В 2018 году Матвеев возглавлял «Урал-2», выступающий в зоне Урал — Поволжье ПФЛ. Прошлый сезон команда закончила на третьем месте.