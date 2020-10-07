«Главное сейчас - это соблюдать ограничения не просто на бумагах, а в реальности». В мэрии Нижнего Тагила рассказали о работе спортшкол в период второй волны коронавирусной инфекции

Сегодня, 7 октября, в доме политпросвещения руководители тагильских спортшкол встретились с представителями Роспотребндзора и администрации города для обсуждения эпидрежима в подконтрольных учреждениях.

«Главное сейчас - это соблюдать ограничения, не просто на бумагах, а в реальности. Так мы сможем сохранить и детей, и проведение соревнований. Мы соблюдаем: спортсмены с температурой выше 37 градусов не допускаются к состязаниям и не впускаются в спортивный зал. Тренеры, судьи, представители команд – все в масках. Спортсмены, ожидающие выход на трибунах, тоже сидят в масках», – заявила АН «Между строк» начальник правление по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики Ирина Еремеева.

Беспокоиться о полном закрытии спортивных школ в связи со второй волной коронавируса не стоит, считают спортивные чиновники. Секции продолжат работать в плановом режиме, но некоторые спортивные мероприятия в целях безопасности пришлось отменить. Например, соревнование по спортивной борьбе, намеченное на 9 октября не состоится, из-за того, что этот вид спорта контактный.

По мнению представителя мэрии, важно, чтобы к инфекции и тренеры, и дети, и родители относились ответственно, ведь от этого зависит здоровье окружающих.