Глава ВТБ Андрей Костин предложил ввести «отрицательный НДФЛ» для бедных

Глава ВТБ Андрей Костин на пленарной сессии Московского финансового форума заявил, что Россия могла бы простимулировать интерес к работе у малоимущих и многодетных граждан за счёт налоговых вычетов вплоть до отрицательных ставок НДФЛ.

По мнению Костина, «отрицательный» НДФЛ может стать для таких граждан стимулом к работе.

«Если ты выходишь [на работу], у тебя дети, это, наверное, ведёт к повышению издержек и это можно было бы компенсировать даже за счёт даже отрицательного НДФЛ», — объяснил он.

Костин уточнил, что такую меру можно было бы использовать только к тем, кто имеет официальное трудоустройство, при этом получая очень низкую зарплату. Глава ВТБ сравнил такую меру с выплатами 10 тысяч рублей на ребёнка в период пандемии, но отметил, что эта поддержка нужна «на регулярной основе».

«Мы видим, что в ряде западных стран, в том числе США, используется стимулирование занятости — когда мы из безработных делаем людей работающими. Одним из них может являться вычет НДФЛ вплоть до отрицательного, например для семей малоимущих с большим количеством детей, людей работающих, но с низкими зарплатами», — сказал Андрей Костин.

После этого предложения мэр Москвы Сергей Собянин спросил, не планирует ли глава ВТБ возглавить «партию социального роста» на выборах в Госдуму в 2021 году.

«Ни в коем случае. Я уже прикипел к месту банкира», — ответил банкир.

Собянин ответил: «Что-то не похоже». Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что предложение Костина, «казалось бы, очень позитивное», но власти уже «увеличили ставку НДФЛ и эти деньги направили на помощь нуждающимся в государственной помощи детям».

Костин также напомнил, что он предлагал полностью отменить НДФЛ для бедных в январе 2019 года, однако эта идея «не нашла поддержки». Глава ВТБ неоднократно напоминал об этой инициативе — например, в сентябре того же года.

Идею поддержал глава Минэкономразвития Максим Орешкин, а занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев называл вопрос «чувствительным», так как некоторые россияне могли бы сказать: «Мы тоже небогатые, а с нас почему-то НДФЛ всё-таки решили брать». В апреле 2020 года Костин назвал отмену НДФЛ для бедных на фоне пандемии коронавируса несвоевременной — по его мнению, тогда было важнее помочь бизнесу.