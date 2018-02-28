Глава уральского Роскомнадзора ушла в отставку

Руководитель управления Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу Марина Гвоздецкая ушла в отставку, со ссылкой на источник в ведомстве пишет Znak.com.

В управлении причины отставки Гвоздецкой, как и сроки назначения постоянного его руководителя, не комментируют. С 27 февраля обязанности руководителя управления исполняет её заместитель Александр Ермаков.

«Для меня это техническая ситуация — я и раньше исполнял обязанности руководителя во время отсутствия Марины Александровны. Здесь ничего не поменялось», — пояснил Александр Ермаков.

По его словам, за подробностями о перестановках нужно обращаться в федеральное управление.

Марина Гвоздецкая руководила уральским управлением Роскомнадзора почти 8 лет, с марта 2010 года. Александр Ермаков работает в статусе замруководителя управления в УрФО с июля 2009 года.