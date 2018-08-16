Глава старообрядческой церкви посетит Нижний Тагил

Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий накануне приехал на Урал. В рамках визита он проведёт службу в Екатеринбурге, освятит недавно построенные храмы в посёлке Староуткинск и в Ивделе, а также примет участие в установке креста на месте будущего храма в Нижнем Тагиле.

Как рассказал АН «Между строк» зампредседателя Нижнетагильской общины Русской православной старообрядческой церкви Илья Ермаков, митрополит Корнилий впервые посетит Нижний Тагил. Тагильские старообрядцы ждут его 20 августа. Уже известно, что митрополит встретится с врио главы города Владиславом Пинаевым и благословит верующих на строительство старообрядческого храма на Гальянке.

«Принимать владыку с хлебом-солью и цветами будет большая часть общины. К сожалению, не всем удастся его увидеть, потому что он приедет в понедельник, многие работают на заводах, отпроситься с работы не получится», - говорит Илья Ермаков.

Напомним, тагильская старообрядческая община получила от муниципалитета участок площадью около 5 тыс. кв. метров за ТЦ «Лента» на ГГМ. На средства прихожан проведены инженерные изыскания, разработан проект и посчитана примерная смета. Строительство храма из красного кирпича обойдётся в 38 млн рублей.