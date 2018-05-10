Глава СПЧ предложил объявить административную амнистию в честь избрания президента

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предложил объявить административную амнистию в связи с избранием президента, пишет «Коммерсантъ».

«Надо объявить административную амнистию, которая должна стать традиционной для вновь избранного президента, как, например, во Франции»,— сказал глава СПЧ.

Он считает, что она «может быть объявлена отдельно или как часть общеуголовной амнистии».

«Вопрос об амнистии по случаю избрания нового президента был одним из основных во время моих многочисленных посещений СИЗО и колоний»,— отметил он.

По подсчётам Федотова, административная амнистия должна охватить тысячи нарушителей правил дорожного движения (исключая пьяных за рулём) и «некоторых положений миграционного законодательства». По его мнению, списание штрафов за нарушения ПДД не сильно обеднит государство, так как многие автолюбители их вообще не платят.

В КоАП прописана возможность списания штрафов по административной амнистии (ст. 24.5 и 31.7), отметил глава СПЧ, но она никогда не проводилась, в отличие от царской России и СССР, где она была частью общеуголовной амнистии. Федотов отметил, что в КоАП не содержится механизмов проведения административной амнистии, поэтому надо будет дополнить кодекс такими нормами или прописать их в постановлении Госдумы об объявлении амнистии.

Озвучить инициативу Михаил Федотов намерен 11 мая на заседании трёх комиссий СПЧ, главы которых отметили, что готовы поддержать Федотова.

Глава думского комитета по конституционному законодательству Павел Крашенинников считает административную амнистию «возможной в принципе».

«Но надо смотреть составы, по которым СПЧ предлагает ее объявить»,— отметил он.

К примеру, Крашенинников находит «возможным подумать» о прощении проступков, связанных «с гражданством, миграцией». Амнистию же по дорожно-транспортным происшествиям депутат считает «не очень справедливой и опасной с точки зрения неравенства людей». Он отметил, что в стране «много людей, которые достаточно быстро выплачивают штрафы».

«Более того, есть процедура стимулирования: можно сразу оплатить лишь половину штрафа. Выходит, амнистировать будут тех, кто не заплатил, а законопослушные граждане окажутся с ними в неравном положении. А это будет стимулировать неуплату штрафов»,— подчеркнул парламентарий.

«Коммерсантъ» отмечает, что в новейшей истории России ни разу не объявлялась амнистия в связи с избранием президента, хотя такие инициативы неоднократно возникали. В последний раз это было в 2008 году, когда думская фракция ЛДПР предлагала провести амнистию в связи с избранием президентом Дмитрия Медведева. С 2000 года амнистии обычно объявляются по поводу юбилеев Победы в Великой Отечественной войне. В 2013 году амнистия проводилась в связи с 20-летием принятия Конституции.