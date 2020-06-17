Глава СПЧ поддержал теорию Михалкова о планах Гейтса чипировать людей

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказался в поддержку режиссёра Никиты Михалкова, который ранее обвинил основателя Microsoft Билла Гейтса в попытках чипировать людей.

«Помните, был такой патент Билла Гейтса с тремя шестёрками? И столько шума. Никита Михалков по этому поводу выступил. На него обрушились — вот, он противник прогресса, мракобес Михалков. Билл Гейтс говорит: вокруг вас много датчиков, встроенных в приборы. А давайте теперь эти датчики будут передавать в мою систему, которую я построю в соответствии с этим патентом», — заявил Фадеев.

По словам главы СПЧ, во время рекламы за зрачками зрителей будет следить камера: если зрачки «правильным образом бегают по этой рекламе, то можно поставить датчики слюны, как у собаки Павлова».

«Или политический текст появляется, и датчики следят за тем, как вы читаете политический текст. Если в соответствии с алгоритмом система принимает решение, что вы действуете правильно, вам на счёт капает криптовалюта. Я не выдумываю. Капиталисты оказались хитрее», — отметил он.

Фадеев считает, что чипирование возможно и в России: оно якобы предполагается «в программе развития московского искусственного интеллекта» с «миллионами датчиков и камер». Глава СПЧ добавил, что во многих сферах деятельности действия людей уже записываются, но сам он в чипировании людей видит риски.

Напомним, выпуск «БесогонТВ» под названием «У кого в кармане государство?», в котором Михалков связал Гейтса, вакцину от коронавируса и чипирование для контроля над людьми, сняли с эфира телеканала «Россия 24». Режиссёр назвал это цензурой. После этого новый выпуск «БесогонТВ» решили не показывать в эфире телеканала, программа Михалкова вышла только на его YouTube-канале.

Сам Билл Гейтс, комментируя слухи о том, что он якобы хочет чипировать людей под видом вакцинации от COVID-19, назвал их «глупыми и странными».