Глава Союза журналистов объявил о скорой смерти телеграм-каналов

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв предрёк смерть телеграм-каналов и рождение нового видеоформата, пишет РИА Новости.

«Мне кажется, что есть уже тенденция к тому, что телеграм-каналы себя изживут. Их появилось слишком много, и следить за всеми невозможно. Я склонен думать — и об этом, кстати, говорят теоретики развития медиасферы, — что телеграм-каналы постепенно будут отмирать и появится что-то другое, может быть, в видеоформате», — заявил глава Союза журналистов.

По его мнению, сегодня журналисты не конкурируют с авторами телеграм-каналов, потому что «любой школьник может что угодно выложить в интернет», а сотрудники СМИ проверяют информацию.

Авторы каналов отреагировали на заявление главы Союза журналистов с сарказмом.

«Если телеграм-каналы скоро умрут, то сделают они это красиво, а союз журналистов будет жить долго, но херово», — написали в телеграм-канале 112.

Владимир Соловьёв возглавляет Союз журналистов России с 25 ноября 2017 года. Он работал корреспондентом в Телевизионной службе новостей Центрального телевидения СССР и РГТРК «Останкино».