Глава совета директоров «Газпрома» продал все акции компании

Бывший премьер-министр Виктор Зубков, возглавляющий совет директоров «Газпрома», продал все принадлежавшие ему акции газового монополиста, со ссылкой на раскрытую компанией информацию пишут «Ведомости».

Зубкову принадлежало 179 918 акций «Газпрома». Исходя из котировок на 25 января, этот пакет мог стоить около 26,6 миллиона рублей. По информации РБК, этот пакет акций Зубков купил в июне 2017 года. На день покупки (8-9 июня), рыночная стоимость пакета акций составляла 21,5 миллиона рублей. Таким образом, при продаже акций Зубков получил около пяти миллионов рублей прибыли.

Отмечается, что Зубков не впервые снижает свою долю в компании до нуля. Он впервые стал акционером «Газпрома» в 2013 году, а на следующий год — продал пакет. Позднее Зубков вернулся в число акционеров компании. Весной 2016 года он снова вышел из капитала компании.

Виктор Зубков в 2007-2008 годах был премьер-министром. Затем до 2012 года занимал пост первого заместителя главы правительства. Пост председателя совета директоров «Газпрома» Зубков занимает с 2008 года.