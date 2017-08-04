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07 Авг 2017 10:49 | Метки: Новости, происшествия

Глава СК занялся делом о травмированном младенце в Свердловской области

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СКР проконтролировать объективность и полноту расследования дела о травмированном при патронажном осмотре новорождённом ребёнке в Екатеринбурге. Публикации о причинении травм младенцу появились в выходные в ряде СМИ. Согласно им, по вызову матери медицинский работник пришла на дом к малышу. В результате неаккуратного обращения ребёнок ударился о бортик пеленального стола. Девочке был поставлен диагноз «тупая травма головы, рассечение лобной области».

Следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Ведомство устанавливает все обстоятельства случившегося.

«Будут допрошены медицинский работник и родители ребёнка, также планируется назначить и провести судебную медицинскую экспертизу в целях установления степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшего новорождённого ребёнка. В ходе следствия в обязательном порядке будут выясняться в том числе причины и условия, которые привели к причинению медицинским работником травмы ребёнку, и в компетентные органы будет внесено представление в целях исключения такого рода обстоятельств впредь. Также в обязательном порядке будет дана объективная правовая оценка действиям патронажного врача, которая, согласно публикациям СМИ, причинила вред ребёнку», – рассказали в ведомстве.

Агентство новостей «Между строк»

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