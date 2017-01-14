Сегодня: Ср, 18 Января, 2017 | USD 59.4 руб. 0.4   EUR 63.29 руб. 0.29   | -17 °C
18 Янв 2017 09:59 | Метки: Новости

Глава «Северстали» спрогнозировал падение цен на металлургическое сырье

Цены на металлургическое сырье в 2017 году вновь упадут, но не до тех уровней, которые были в начале 2016 года, заявил телеканалу «Россия 24» председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

«Сложно прогнозировать цены. Во многом это зависит от ситуации в Китае. Был очень серьёзный всплеск цен на сырье в прошлом году, на уголь — более чем в три раза. Сегодня мы видим замедление этих процессов, снижение цен, цены на уголь уже стали падать. Я думаю, что это падение в целом продолжится», — сказал глава «Северстали».

Роль Китая – крупнейшего производители и потребителя металлургического сырья в мире – в ценообразовании Мордашов считает основной.

«Потребление стали в мире стало снова расти, но Китай снижает его производство, выводит мощности. Мы ожидаем, что тот всплеск цен на сырье, который был, пройдет, цены начнут потихоньку падать, но, наверное, не опустятся до тех уровней, которые были в начале 2016 года. В пределах 10–15% падения в ближайший год, наверное, можно ожидать, может быть, больше. Сложно сказать, так как все зависит от баланса спроса и предложения, а он очень быстро может меняться в зависимости от конкретного субъективного поведения таких игроков, как Китай», — добавил Алексей Мордашов.

Агентство новостей «Между строк»

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • Глава «Северстали» спрогнозировал падение цен на металлургическое сырье

Рекомендуемые новости:

64x64
14.Янв.17 15:32 | Комментарии: 0

Город, которого нет. О тагильском памятнике Николаю Демидову и его «братьях»

64x64
13.Янв.17 09:15 | Комментарии: 0

Тагильский weekend топ-10: Старый Новый год, Beatles day и «Закон ночи»

О том, чем заняться с 13 по 15 января
64x64
12.Янв.17 11:15 | Комментарии: 0

Источник: Избитая мужем тагильчанка Дарья Зембицкая могла умереть в лесу от переохлаждения

Лента новостей

Глава «Северстали» спрогнозировал падение цен на металлургическое сырье Глава «Северстали» спрогнозировал падение цен на металлургическое сырье
18.01.2017 | Комментарии: 0
СМИ: Госдума предложила лишать водителей прав за опасное вождение СМИ: Госдума предложила лишать водителей прав за опасное вождение
18.01.2017 | Комментарии: 0
Эдварду Сноудену продлили вид на жительство в России Эдварду Сноудену продлили вид на жительство в России
18.01.2017 | Комментарии: 0
РПЦ разрешила священникам владеть «непредосудительным бизнесом» и запретила танцевать РПЦ разрешила священникам владеть «непредосудительным бизнесом» и запретила танцевать
17.01.2017 | Комментарии: 0
В управлении МВД Екатеринбурга проходят обыски по делу экс-тренера «Храбра» В управлении МВД Екатеринбурга проходят обыски по делу экс-тренера «Храбра»
17.01.2017 | Комментарии: 0
Полиция отказалась завести на Павленского уголовное дело о побоях Полиция отказалась завести на Павленского уголовное дело о побоях
17.01.2017 | Комментарии: 0
Живущая два года без электричества многодетная семья лишилась жилья из-за упавшей на пол свечи Живущая два года без электричества многодетная семья лишилась жилья из-за упавшей на пол свечи
17.01.2017 | Комментарии: 0
Сергей Лавров: Американские дипломаты переодевались для участия в митингах российской оппозиции Сергей Лавров: Американские дипломаты переодевались для участия в митингах российской оппозиции
17.01.2017 | Комментарии: 0
Кремль ответил на заявление советника Дональда Трампа о том, что «русские готовы есть снег, чтобы выжить» Кремль ответил на заявление советника Дональда Трампа о том, что «русские готовы есть снег, чтобы выжить»
17.01.2017 | Комментарии: 0
Свердловский омбудсмен подтвердила помещение Евгении Чудновец в ИК Нижнего Тагила Свердловский омбудсмен подтвердила помещение Евгении Чудновец в ИК Нижнего Тагила
17.01.2017 | Комментарии: 0

Роскомнадзор снял социальную рекламу о том, как защититься от телефонных мошенников (ВИДЕО)

В центре Нижнего Тагила кроссовер с номерами ААА устроил аварию и скрылся с места ДТП на красный свет (ВИДЕО)


Минздрав намерен разрешить скорой помощи таранить мешающие проезду автомобили Минздрав намерен разрешить скорой помощи таранить мешающие проезду автомобили
17.01.2017 | Комментарии: 0
ЕСПЧ признал недействительным «закон Димы Яковлева» ЕСПЧ признал недействительным «закон Димы Яковлева»
17.01.2017 | Комментарии: 0
В Екатеринбурге поймали интернет-педофила из Нижнего Тагила В Екатеринбурге поймали интернет-педофила из Нижнего Тагила
17.01.2017 | Комментарии: 0
Суд Екатеринбурга простил врача, который поджёг ребенка во время операции Суд Екатеринбурга простил врача, который поджёг ребенка во время операции
17.01.2017 | Комментарии: 0
Россия упала на 26-е место рейтинга стран с инновационной экономикой Россия упала на 26-е место рейтинга стран с инновационной экономикой
17.01.2017 | Комментарии: 0
Глава Минтруда пообещал россиянам рост зарплат Глава Минтруда пообещал россиянам рост зарплат
17.01.2017 | Комментарии: 0
Свердловский депутат предложил исключить смертную казнь из УК РФ Свердловский депутат предложил исключить смертную казнь из УК РФ
17.01.2017 | Комментарии: 0
В Чечне завели первое уголовное дело в рамках «пакета Яровой» за недоносительство В Чечне завели первое уголовное дело в рамках «пакета Яровой» за недоносительство
17.01.2017 | Комментарии: 0
Полиция Нижнего Тагила задержала по горячим следам грабителя-рецидивиста Полиция Нижнего Тагила задержала по горячим следам грабителя-рецидивиста
17.01.2017 | Комментарии: 0
«Государственный заказ для нас всегда был делом принципа». Олег Сиенко рассказал о развитии «Уралвагонзавода» после вхождения в «Ростех» «Государственный заказ для нас всегда был делом принципа». Олег Сиенко рассказал о развитии «Уралвагонзавода» после вхождения в «Ростех»
17.01.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле мужчина попытался сам потушить пожар в квартире и погиб В Нижнем Тагиле мужчина попытался сам потушить пожар в квартире и погиб
16.01.2017 | Комментарии: 0
Управляющие компании будут штрафовать за завышенные суммы в квитанциях Управляющие компании будут штрафовать за завышенные суммы в квитанциях
16.01.2017 | Комментарии: 0
Силовики задержали подозреваемых в вооружённом нападении на охранников химзавода в Красноуральске Силовики задержали подозреваемых в вооружённом нападении на охранников химзавода в Красноуральске
16.01.2017 | Комментарии: 0
На кладбищах Нижнего Тагила появятся платные участки для семейных захоронений На кладбищах Нижнего Тагила появятся платные участки для семейных захоронений
16.01.2017 | Комментарии: 0
Скандальный художник Пётр Павленский эмигрировал из России Скандальный художник Пётр Павленский эмигрировал из России
16.01.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости