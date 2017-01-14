Глава «Северстали» спрогнозировал падение цен на металлургическое сырье

Цены на металлургическое сырье в 2017 году вновь упадут, но не до тех уровней, которые были в начале 2016 года, заявил телеканалу «Россия 24» председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

«Сложно прогнозировать цены. Во многом это зависит от ситуации в Китае. Был очень серьёзный всплеск цен на сырье в прошлом году, на уголь — более чем в три раза. Сегодня мы видим замедление этих процессов, снижение цен, цены на уголь уже стали падать. Я думаю, что это падение в целом продолжится», — сказал глава «Северстали».

Роль Китая – крупнейшего производители и потребителя металлургического сырья в мире – в ценообразовании Мордашов считает основной.

«Потребление стали в мире стало снова расти, но Китай снижает его производство, выводит мощности. Мы ожидаем, что тот всплеск цен на сырье, который был, пройдет, цены начнут потихоньку падать, но, наверное, не опустятся до тех уровней, которые были в начале 2016 года. В пределах 10–15% падения в ближайший год, наверное, можно ожидать, может быть, больше. Сложно сказать, так как все зависит от баланса спроса и предложения, а он очень быстро может меняться в зависимости от конкретного субъективного поведения таких игроков, как Китай», — добавил Алексей Мордашов.

Агентство новостей «Между строк»