Глава Счётной палаты оценил недостачи федерального бюджета в 2–3 млрд рублей в год

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин оценил объёмы воровства из российской казны в 2–3 млрд рублей ежегодно, пишет РИА Новости.

«По уголовным делам это от силы до 2–3 миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше», — заявил Кудрин.

Общий объём финансовых нарушений, которые удаётся выявить, по его словам, составляет сотни миллиардов рублей.

«За 2019 год мы выявили таких нарушений примерно на 804 миллиарда рублей. Но примерно треть из них — нарушения бухгалтерского учёта. Их исправляют по ходу проверок. Ещё треть — это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями», — рассказал глава Счётной палаты.

Кудрин также заявил, что Счётная палата постепенно будет переходить от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере, но от поиска и анализа финансовых нарушений ведомство не откажется.