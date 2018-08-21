Глава Счётной палаты Кудрин назвал нынешнюю пенсию «недостойной нормальной жизни»

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин в ходе парламентских слушаний в Госдуме по вопросу повышения пенсионного возраста заявил, что нынешний размер пенсии «абсолютно недостоин нормальной жизни». В реальном выражении, по мнению Кудрина, размер пенсий должен быть увеличен минимум на четверть и в перспективе составить до 70% от зарплаты.

«Что нам приходит в голову, когда мы говорим о пенсионной системе, о пенсиях, которые платятся нашим родителям, даже уже нашим сверстникам? Я отношусь к возрасту, когда мои сверстницы — уже пенсионеры, мои друзья, одноклассники и однокурсники выходят в ближайшие два года на пенсию. Что нам приходит в голову? Пенсия низкая, абсолютно недостойная нормальной жизни. Коэффициент замещения — 33% — то, что является пенсией к средней заработной плате. Переход от нормальной зарплаты на треть от неё в своём существовании, конечно, большой вызов и шок для любого человека. Может быть, мы мало делали для этого?»

В парламентских слушаниях участвуют 600 человек — депутаты Госдумы, экономисты, представители регионов.

Напомним, Госдума уже приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин с 55 до 63 лет. Решение нижней палаты парламента вызвало шквал негодования среди россиян: в Москве прошли серии одиночных пикетов, в том числе у стен администрации президента и Госдумы, а также ряд согласованных митингов против внесения изменений в пенсионное законодательство. Акции протеста прошли и в других крупных городах России.

Следующая масштабная акция протеста запланирована на 9 сентября в Москве, её инициатором выступил политик Алексей Навальный.